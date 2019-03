Baumaßnahmen in Moers: Moers saniert Schulen für 67 Millionen Euro

Moers An der Heinrich-Pattberg-Realschule, der Anne-Frank-Gesamtschule und dem Gymnasium Filder Benden stehen umfangreiche Baumaßnahmen an.

Was Schulgebäude angeht, sei Moers eine Vorzeigekommune, hieß es im November 2016. Damals feierte die Projektgesellschaft Schulsanierung (Prosa) den Abschluss eines zehnjährigen Programms. In dessen Zuge waren 20 Grundschulen und weiterführende Schulen (also vier Fünftel der Schulen in Moers) baulich auf den Stand der Zeit gebracht worden. Insgesamt 85 Millionen Euro waren investiert worden. Schon bei der Prosa-Abschlussfeier – und lange davor – war allerdings klar: Bei der Sanierung von Schulgebäuden hat Moers noch einige dicke Brocken zu stemmen. Jetzt geht die Stadt, beziehungsweise deren Zentrales Gebäudemanagement, sie an. Das Volumen ist beeindruckend: Für Baumaßnahmen an der Heinrich-Pattberg-Realschule, am Gymnasium Filder Benden und der Anne-Frank-Gesamtschule muss die Stadt in den nächsten Jahren zusammengerechnet geschätzt 67 Millionen Euro locker machen.