Brauchtum in Moers : Sandra Dittner ist neue Holderberger Schützenkönigin

Brauchtum in Moers

Moers Zwei Frauen lieferten sich ein spannendes Schieß-Duell, bevor die 31-Jährige schließlich gewann.

Punkt 16.36 Uhr war es entschieden: Die neue Königin des Bürgerschützenvereins Holderberg/Bettenkamp heißt Sandra Dittner. Mit dem insgesamt 258. Schuss holte sie nach einem spannenden Zweikampf gegen ihre Mitbewerberin Ursula Klein den Rumpf des von den beiden Vereinskollegen Wolfgang Aust und Klaus Stoffels gebauten Holzvogels aus seiner in circa zehn Meter Höhe angebrachten Verankerung. Damit löst sie beim diesjährigen Schützenfest des Vereins die bis dahin amtierende Königin Daniela Tulinski ab.

Dabei hatte die 31-Jährige anfangs noch überlegt, ob sie vielleicht lieber erst im nächsten Jahr an dem entscheidenden Schießwettbewerb teilnehmen sollte, war dann aber schließlich doch schon diesmal beherzt dazu angetreten. Auch Ursula Klein hatte sich erst im letzten Moment spontan ins Rennen gebracht. Einmal entschlossen, lieferten sich die beiden Damen anschließend ein spannendes Schussduell. Als es Dittner schließlich nach noch nicht einmal zehn Minuten gelang, ein großes Stück des Vogelrumpfes herunterzuholen, schien die Entscheidung gefallen zu sein. Doch dann entschied ihr Mann mit Hilfe eines Feldstechers: „Nein, da ist noch ein Stück Halterung vorhanden. Es muss alles unten sein. So lauten unsere Statuten.“

Das Gleiche geschah noch ein zweites Mal, dann lagen alle Vogelsplitter am Boden und Sandra Dittner konnte sich als zukünftige Königin des Holderberger/Bettenkamper Bürgerschützenvereins feiern lassen. Nach ihrer Inthronisierung am 6. Juli wird sie die offizielle Gastgeberin des nachfolgenden Schützenballes sein und ihren Verein darüber hinaus ein Jahr lang offiziell auf zahlreichen anderen Schützenfesten in der Region repräsentieren. Eine für sie nicht ganz fremde Aufgabe, denn ihr Mann, der Vereinsvorsitzende Manuel Dittner, war zuvor bereits schon zweimal Schützenkönig.