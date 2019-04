Verein Repelen aktiv hat sich engagiert : Repelen aktiv eröffnet die Saison am Barfußpfad

Moers Am Sonntag gibt es einen Frühschoppen sowie Oldies, Blues und Folk mit „Dr. Mojo“.

Am Sonntag, 14. April, ist es wieder soweit: Der Verein „Repelen aktiv“ startet die Barfußpfad-Saison im Repelener Jungbornpark. Die Veranstaltung beginnt um zwölf Uhr am Eingang des Intensivbereiches neben dem Felke-Museum mit Frühschoppen, Würstchen und Kaffee. Waffeln und Kuchen werden wieder von den Messdienern der Kirchengemeinde St. Ida angeboten.

Der Eintritt von drei Euro pro Erwachsenem kann an dem Automat am Eingang des Intensivbereiches bezahlt werden. Chips für den Zugang sind auch während der Öffnungszeiten im Felke-Museum, in der Gaststätte des Tennisclubs Schwarz-Gold Rheinkamp-Repelen („Haus Jungborn“) und im Fußpflege-Institut „Feetback“, Am Jungbornpark 222, erhältlich. Jede erwachsene Person kann ein Kind unter zehn Jahren kostenfrei mitnehmen.