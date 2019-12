Musik in Moers : Rudelsingen mit dem „Herrn Kapellmeister“

Die Mitsingabende an der Musikschule sind beliebt: Auch dieses Mal waren beide Veranstaltungen ruckzuck ausverkauft.

„Mach mit und sing“, der Titel des Veranstaltungsformats der Moerser Musikschule kommt schlicht daher. Doch das Weihnachtsspecial, das in der Adventszeit im Kammermusiksaal der Musikschule zum Mitsingen einlädt, hat langsam, aber sicher Kultstatus erreicht. Ausverkauft war die erste Veranstaltung am Dienstag, wie auch die zweite, die am Freitag zum Rudelsingen einlädt. Dicht gedrängt sitzt das Publikum in den Stuhlreihen und wartet auf das Repertoire an weihnachtlichen Liedern, auf Hits, die die Welt eroberten.