Unglück im Jahr 1999 Autor aus Moers schreibt Roman über Dacheinsturz in Gemeindezentrum

Klaus Weinberg ist in Hamborn geboren, in Meiderich aufgewachsen und lebt seit mehr als 30 Jahren in Moers. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Der Pensionär ist genauer Beobachter des strukturellen Wandels und engagiert sich politisch. In seinem Berufsleben arbeitete er als Elektriker, Postbote, Kunstturntrainer und Hauptschullehrer. Er studierte unter anderem Arbeitslehre, Pädagogik und Sport und war in den letzten 25 Jahren seiner beruflichen Tätigkeit Leiter an Duisburger Hauptschulen.