Kult-Konzert in Moers Rocknacht verbindet Generationen

Moers · Die „Moerser Rocknacht 2.0“ bleibt als sommerliches Highlight in Erinnerung. Was das Event so kultig macht und warum Rap für die Veranstalter keine Option ist.

20.08.2023, 16:30 Uhr

Endlich wieder ohne Beschränkungen feiern: Das Programm der „Rocknacht 2.0“ kam beim Publikum an. Foto: Norbert Prümen

Von Sabine Hannemann

Abendsonne, angenehme Temperaturen, kein Regen und jede Menge gute Laune haben für den perfekten Start der „Moerser Rocknacht 2.0“ gesorgt. Und so füllte sich die Wiese am Enni-Sportpark in Rheinkamp zusehends. Dafür sorgte vor allem das Bühnenprogramm mit drei angesagten lokalen Bands. Mit dabei waren Fake aus Krefeld, Luke Vito aus Moers und als Topact die Krefelder Band Lewinsky.