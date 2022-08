Open Air in Moers : Ein lauer Sommerabend mit Rockmusik

Die Band Second Edition bei der Moerser Rocknacht. Foto: Norbert Prümen

Moers Nach Corona konnte die Moerser Rocknacht wieder durchstarten. Drei Bands spielten in Rheinkamp.

Angenehme Temperaturen, kein Regen, keine große Hitze – das klingt nach dem perfekten Rahmen für ein Open-Air-Konzert. Dennoch fanden schätzungsweise einige hundert Konzertbesucher den Weg auf die Wiese hinter dem Enni-Sportpark Rheinkamp zur „Moerser Rocknacht 2.0“. Die Veranstalter Dirk Aberfeld und Michael Zajuntz, ebenso wie Guido Lohmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Niederrhein als Hauptsponsor, sowie Michael Birr von der Moers Marketing hatten im Vorfeld mit viel mehr Besuchern gerechnet. Die Stimmung war dennoch gut, und sie steigerte sich, je später es wurde.

Zu Konzertbeginn blieb die Fläche unmittelbar vor der Bühne zum Leidwesen der ersten Band des Abends allerdings weitgehend leer. Mit Hits wie „Hollywood Hills“ von Sunrise Avenue, „All the small things“ von Blink 182, David Bowies „Heroes“ oder Thin Lizzys „Whiskey in the jar“ versuchten die Musiker der Duisburger Band Rockhouse die Besucher näher an die Bühne zu locken, doch es sollte ihnen nicht wirklich gelingen. Rein musikalisch war der Auftritt von Rockhouse allerdings überzeugend.

Einen deutlich ausgewogeneren Klang und den Vorteil eines Duos aus Sängerin und Sänger hatte anschließend die Band Second Edition aus Geldern, die deutlich abwechslungsreicher war. Mit Klassikern wie „The look“ von Roxette, „It‘s my life“ von Bon Jovi, Rammsteins „Engel“, Metallicas Rock-Ballade „Nothing else matters“, Tina Turners „Simply the best“ oder „Locomotive breath“ von Jethro Tull gelang es der Band, das Publikum mehr und mehr zum Tanzen, Klatschen und Mitsingen zu bewegen. Mit schwindendem Sonnenlicht gingen die Besucher immer mehr aus sich heraus, es kam echte Open-Air-Atmosphäre auf.