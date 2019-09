Enni Night of the Bands Die Locations : Rock und Folk in und nach alter Schule

Moers Das Schlosstheater öffnet erstmals sein Studio am Kastellplatz. In der ehemaligen Grundschule veranstalten Schauspieler gerne Liederabende.

Und weil das Schlosstheater so musikaffin ist, hat es sofort zugesagt, als die Enni anfragte: Können wir euer Studio für die Night of the Bands nutzen? In dem 60 Quadratmeter großen Raum soll die Band Pangea Rock- und Folksongs wie „Drunken Sailor“ oder „Star of the County Down“ performen. Mit Scheinwerfern, Licht- und Tonpult ausgestattet, eignet sich das Studio mit den zwei Säulen in der Mitte gut für Konzerte. Beim Moers Festival treten hier regelmäßig Jazz-Formationen auf. Manchmal veranstaltet das Ensemble auch Liederabende oder Lesungen, einmal gab es ein Livehörspiel. Das Einzige, was ihn als Theaterraum disqualifiziere, sei der knarzende Holzboden, sagt Bischoff. Den müssten Schauspieler, Regisseure und Dramaturgen eigentlich in das Spiel einbauen, um ihm eine Berechtigung zu geben. Eine Herausforderung für jeden, da der Boden ein Eigenleben führe: „An manchen Stellen ist er lautlos, an anderen macht er unterschiedliche Geräusche.“ Trotzdem führt das junge Schlosstheater hier regelmäßig Stücke auf.