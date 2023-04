Mittelalterfest in Moers Die Ritter sind zurück auf Schloss Lauersfort

Auf dem ehemaligen Rittergut Lauersfort in Kapellen kämpfen die Ritter, wird wieder gefeiert und gelebt wie im Mittelalter. Zurück sind edle Ritter und ihre Knappen, Burgfräulein, Marktleute und Gaukler. Sie laden zur Zeitreise ein. Mit zehn Zelten hat die Freie Ritterschaft Niederrhein ihr Lager aufgeschlagen. „Wir sind mit 20 Leuten vor Ort“, erzählt Lukas, Ritter aus Marienstadt, so sein Name. Mitglieder kommen aus der unmittelbaren Umgebung, während andere Rittersleute längere Anfahrten auf sich genommen haben.