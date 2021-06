Drei-Millionen-Euro-Projekkt an der Kirschenallee : Richtfest am neuen Pfarrheim St. Marien

Moers Ein halbes Jahr nach dem ersten Spatenstich ist an der Baustelle an der Kirschenallee die erste große Etappe geschafft. Im nächsten Jahr soll das samt Außenanlagen drei Millionen Euro teure Bauprojekt vollendet sein.

Knapp sechs Monate sind seit dem ersten Spatenstich in der Kirchenallee 50 vergangen, und wenn alles weiterhin so zügig läuft, soll das neue Pfarrheim laut des Moerser Dechanten Herbert Werth bereits im nächsten Jahr fertig sein. Dann wird es zwar hauptsächlich den beiden Teilgemeinden St. Marien in Hochstraß und St. Konrad in Scherpenberg, bei Bedarf aber auch den anderen vier seit 2008 zur Großgemeinde St. Martinus zusammen geschlossenen Gemeinden St. Ida in Eick, St. Barbara in Meerbeck, St. Martinus in Repelen und St. Lucia in Baerl zur Verfügung stehen.