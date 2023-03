Unfallbeteiligter flieht zu Fuß Schwerer Verkehrsunfall auf der B57 bei Haus Filtmann in Moers

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am frühen Montagmorgen, gegen 6 Uhr, an der Haus-Filtmann-Kreuzung in Moers – Fahrtrichtung Rheinberg – gekommen. Zwei Autos und jeweils ein Fahrer waren dabei beteiligt, wie ein Sprecher der Kreispolizei in Wesel auf Anfrage bestätigte. Eine Person verletzte sich bei dem Unfall schwer. Sie wurde in ein Moerser Krankenhaus gebracht.