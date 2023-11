Kultur in Moers Musikalisches und Literarisches über Tod, Trauer und Beerdigung

Eine Revue in der evangelischen Stadtkirche Moers? Das ist ungewöhnlich und soll auch so sein. Am 19. November kommen um 17 Uhr Burkhart Sondermeier mit La Chapelle de la Marche funèbre in die Kirche an der Klosterstraße 5. In ihrer Revue verbindet die Künstlergruppe Musikalisches und Literarisches zum Thema Tod, Trauer und Beerdigung.