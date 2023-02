‚Vaca Negra‘ in Moers „Eine gastronomische Bereichung“

Im Juni 2022 hat der argentinische Gastronom das Lokal an der Klever Straße übernommen. „Der Sommer war nicht leicht, aber seit Ende des Jahres läuft es richtig gut, auch im Januar“, berichtete Rosso, der seit 25 Jahren im Geschäft ist. Er hat in Italien und Frankreich auch in Sterne-Häusern gearbeitet. Die Empfehlung eines Moerser Gastronomen hat ihn letztlich von Münster nach Moers gebracht. „Wir haben Gäste aus der ganzen Region. Vielen sagen uns: ‚Jetzt brauchen wir für tolle Steaks nicht mehr nach Düsseldorf zu fahren‘.“ Das gemütliche Ambiente und der gute Service sorgen auch dafür, dass sich das Vaca Negra in der kurzen Zeit schon eine Stammkundschaft erarbeitet hat. „Die Leute sollen sich hier wohlfühlen und einen schönen Abend verbringen“, so Eduardo Rosso.