Tradition in Moers Repelener Dorffest startet in diesem Jahr früher

Den Auftakt gestaltet, wie gewohnt, am Freitagabend um 18.30 Uhr der „A cappella“-Frauenchor „Witches of Pitches“ in der evangelischen Dorfkirche. Anschließend eröffnet Bürgermeister Christoph Fleischhauer das gemeinnützige Fest sann ganz offiziell gemeinsam mit der Vereinsvorsitzenden Traute Olyschläger-Ohlig.