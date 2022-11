Verein „Repelen aktiv“ : Weihnachtsmarkt findet wieder im Jungbornpark statt

Glühwein, Weihnachtsgebäck und Weihnachtsmusik – darauf dürfen sich die Repelener am 26. November freuen. Foto: Repelen aktiv

Moers Der Verein „Repelen aktiv“ lädt in Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden aus Repelen, vielen Vereinen, Schulen und den Kindertagesstätten zum Weihnachtsmarkt im Jungbornpark, rund um den Musikpavillon, ein. Was der kleine aber feien Weihnachtsmarkt bietet.

Der Weihnachtsmarkt in Repelen findet am Samstag, 26. November, statt. Aufgrund der positiven Resonanz im vergangenen Jahr wird der Weihnachtsmarkt wieder im Jungbornpark rund um den Musikpavillon in Höhe der Felkestraße stattfinden. Von 14 bis 20 Uhr duftet es dort nach Glühwein, Weihnachtsgebäck, Bratwürstchen, Reibekuchen, Grünkohl und anderen Leckereien.