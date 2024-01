Pläne des Moerser Vereins für 2024 „Repelen aktiv“ blickt optimistisch ins neue Jahr

In den vergangenen Jahren hat der Verein „Repelen aktiv“ Mitte August zum dreitätigen Dorffest eingeladen, als die Sommerferien gerade vorbei waren. In diesem Jahr wird das Dorffest vorgelegt, weil die Sommerferien zwei Wochen später anfangen. So findet das Repelener Dorffest vom 7. bis 9. Juni im Repelener Dorfkern vor der Dorfkirche statt.