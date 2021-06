Schlosstheater Moers : Eine Reise durchs Dickicht des deutschen Waldes

MOERS Eine szenische Lesung des Schlosstheaters greift unterschiedliche Aspekte des Themas „Wald“ auf.

Pünktlich zum Nationalen Waldgipfel mit Ministerin Julia Klöckner lud das Schlosstheater Moers ins Studio zum Gespräch über Bäume ein. Einfach so, mit manch ungewöhnlichen Mitteln. Um die überschaubare Gruppe an Zuschauern einzustimmen, gab es unter anderem Videobeiträge, Ahoi-Brause, Geschmacksrichtung Waldmeister, wie auch Waldduft, Duftnote Latschenkiefer. Zum Schluss klatschten Farbbeutel an die Wand.

In der szenischen Lesung mit Viola Köster, Patrick Dollas und Roman Mucha dreht sich alles um das deutsche Wurzelgeflecht mit grüner Blätterkrone, um Natur pur, Schlachten, Politik und die Verdrängung der Weltesche aus ihrem grünen Paradies, „weil jeder nach seinem eigenen Reich trachtete“, so die Ausgangslage.

So gesehen hat der Wald eine stattliche Karriere hingelegt, gilt er doch heute als Erholungsort, lädt zum Waldbaden und beschäftigt Naturpädagogen, inspiriert Romantiker, wie in Textcollage der Lesung zu erleben war. Zugleich steht der Wald für Themen wie Rückkehr des Wolfes, Widerstand, Klimakrise und -wandel, Schwächung von Bäumen durch Hitzesommer, Dürre mit beginnender Versteppung. Vorbei ist es mit dem kühlen Eichengrund, der in Liedern besungen wird oder den deutschen Eichen, die Friedrich Hölderlin zu mythischen Wesen erhebt. Wald wird in der szenischen Lesung zu einem Phänomen, um das sich „Naturschützer“ in unterschiedlicher Weise und wechselnden Absichten heute wie früher kümmern. 1936 unterstellte „Goldfasan“ und Reichsinnenminister Göring den Wald dem Reichsforstamt, propagierte ihn als germanisch-deutsche Kulturlandschaft. Jahrzehnte später sind es die Grünen/Bündnis 90, die sich für den Schutz des Waldes engagieren. Klimaaktivistin Greta Thunberg prangert heute die Zerstörung der natürlichen Welt an.