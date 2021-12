Unternehmen in Moers : Eiskalte Reinigung am Pattberg

Moers Kornelia Schulze bietet einen besonderen Service an: die Reinigung von Oberflächen durch Trockeneisstrahlen. Das ist umweltfreundlich und schonend.

Mit Frauenpower und einer neuen Technik ist Kornelia Schulze vor genau einem Jahr gestartet. Die Moerser Unternehmerin bietet als erste Frau in der Region Reinigungen durch Trockeneisstrahlen an. Bürgermeister Christoph Fleischhauer und Wirtschaftsförderer Frank Putzmann haben das Unternehmen besucht und sich von der Wirksamkeit der Technik überzeugt.

Der Vorteil zu anderen Reinigungsmethode ist, dass das feste Kohlenstoffoxid, sogenanntes Trockeneis, ungiftig, schonend, umweltfreundlich und desinfizierend ist. Deshalb kann es auch in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden. Zudem wird das zu reinigende Material nur sehr gering in Mitleidenschaft gezogen.

In der Regel bietet die Unternehmerin ihre Dienstleistungen vor Ort an, aber seit Kurzem hat sie einen Teil des Gewerbegrundstücks des Unternehmens Alex Baumfäller in der Pattbergstraße 102a gepachtet. Dort können die Kundinnen und Kunden vor allem mit ihren Autos oder tragbaren Objekten vorbeischauen und dort während der Reinigung warten. Zu dem Zweck hat die Unternehmerin, die seit 14 Jahren ein Gebäudereinigungsunternehmen führt, einen Wohnwagen eingerichtet. „Das ist ein schönes Moerser Joint Venture! Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die Zusammenarbeit“, so Bürgermeister Fleischhauer zum Abschluss des Unternehmensbesuchs.