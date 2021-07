Moers /Düsseldorf : Moers überzeugt mit Haushaltssanierung

Das Moerser Rathaus an der Unterwallstzraße Foto: Christian Breuer

Moers /Düsseldorf Regierungspräsidentin genehmigt Fortschreibung des Sanierungsplans und lobt den Sparkurs der Stadt.

(RP) Regierungspräsidentin Birgitta Radermacher hat am Mittwoch die neunte Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes (HSP) der Stadt Moers genehmigt und unterzeichnet. „Die Stadt Moers hat während des Stärkungspaktes einen Abbau der bilanziellen Überschuldung vorgenommen. Demnach kann die Stadt zu Recht positiv auf die vergangenen Jahre und das von ihr Erreichte zurückblicken“, sagte Radermacher.

Die Stadt Moers nimmt seit 2012 freiwillig am Stärkungspakt Stadtfinanzen des Landes Nordrhein-Westfalen teil. 2021 ist für die Stadt Moers das letzte Jahr der Teilnahme am Stärkungspakt. Eine weitere Pflicht zur Fortschreibung des HSP über das Jahr 2021 hinaus besteht nicht.

Die Stadt erhielt über den Gesamtzeitraum von 2012 bis einschließlich 2020 jährliche Konsolidierungshilfe des Landes in Höhe von insgesamt rund 66,6 Millionen Euro. In diesem Jahr muss Moers erstmalig ohne Konsolidierungshilfe einen ausgeglichenen Haushalt erreichen. Dies erfüllt die Stadt mit einem voraussichtlichen positiven Saldo in Höhe von rund 483.000 Euro.