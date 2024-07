Raub bei Verkaufsgespräch in Moers Handy-Verkäufer sprüht 23-Jährigem Reizgas ins Gesicht

Der bislang unbekannte Verkäufer sprühte ihm daraufhin Reizgas ins Gesicht, entriss ihm das Geld und flüchtete zu Fuß in Richtung Am Geldermannshof. Der 23-Jährige wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Das vor Ort zurückgelassene Handy stellten die Polizisten als Beweismittel sicher.