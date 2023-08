Politik in Moers SPD angelt einen dicken Fisch

Die einen sammeln Briefmarken, die anderen Überraschungsei-Figuren. Der Moerser Lokalpolitiker Dino Maas, so könnte man meinen, sammelt Fraktionen. In nicht weniger als vier (FDP, Freie Demokraten, Offene Bürgerliste Moers, Für Moers) ist er seit 2020 Mitglied gewesen, ein Rekord, den ihm so schnell wohl niemand streitig machen wird. Zumal jetzt eine fünfte hinzukommt: Maas, der bisher immer in vorderster Reihe in „seinen“ Fraktionen agierte – zuletzt als Vorsitzender von „Für Moers“ – tritt zurück ins Glied und wird zum 1. September Mitglied der von Atilla Cikoglu geführten SPD-Fraktion. Dadurch baut die SPD ihre Position als stärkste Fraktion aus: Sie zählt nun 17 Mitglieder, die CDU als zweitstärkste Kraft hat 14, die Grünen kommen auf neun.