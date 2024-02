Debatte um AfD und Demokratie Moerser Rat schließt Parteien aus Schulgebäuden aus

Schulen und ihre Räume sind in Moers für Parteiveranstaltungen in Zukunft tabu. Das hat der Stadtrat am Donnerstag mehrheitlich so entschieden. Dabei wurde im Gremium selten so lange und emotional über einen Tagesordnungspunkt diskutiert. Offiziell ging es um Mieten, genauer: um die Frage, ob und wie ausgeschlossen werden kann, dass antidemokratische Parteien und deren Institutionen städtische Räume, insbesondere das Alte Landratsamt – das „Haus der Demokratie“, in dem sich auch die NS-Dokumentationsstelle der Stadt befindet – für Versammlungen nutzen.