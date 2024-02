Magisches Moers Rat lehnt dritten verkaufsoffenen Sonntag ab

(sho) Mit 26 zu 25 Stimmen hat der Stadtrat am Donnerstag die Freigabe eines dritten verkaufsoffenen Sonntags zur Adventszeit abgelehnt. Moers Marketing hatte einen solchen, wie berichtet, in diesem und im kommenden Jahr an eine neue Veranstaltung namens „Magisches Moers“ koppeln wollen. Der Wunsch nach einem weiteren verkaufsoffenen Sonntag kam aus der Moerser Händlerschaft. Es sollte erstmals dieses Jahr am 15. Dezember stattfinden.