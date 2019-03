Theater in Moers: Rasanter Rollentausch im König Lindwurm

MOERS Das Agora Theater aus Belgien gastierte mit einem Ein-Personen-Stück bei den Penguin’s Days in Moers.

Insgesamt 13 Theaterstücke für Kinder und Jugendliche zwischen drei bis plus 16 Jahren stehen in diesem Jahr auf dem Programm des 27. Moerser Kinder-und Jugendtheaterfestivals „Penguin’s Days“. Mit dem fünften gastierte am Montag das „Agora Theater“ aus der belgischen Stadt St. Veith. Es handelte sich um das Einpersonenstück „König Lindwurm oder wie schreibt man einen Brief?“. Die Aufführung war in der Aula des Moerser Gymnasiums in den Filder Benden. Die erste Vorstellung erlebten rund 100 Kinder der St. Marien- und Regenbogengrundschulen. Was sie an diesem Morgen sahen, war die Darstellung eines Märchens von der Sehnsucht einer jungen Königin nach einem Kind. Doch bevor es los ging, wollte Schauspielerin Viola Streicher von ihren jungen Zuschauern erst einmal wissen, ob sie es als grausam empfunden hätten, dass die Königstochter in dem Märchen „Der Froschkönig“ den Frosch einfach an die Wand geschmissen habe, als er in ihren Bett schlafen wollte. „Ja“, das fanden die meisten. „Das Märchen, das ihr gleich sehen werdet, ist sogar noch grausamer“, kündige sie daraufhin vorsichtig an: „Schafft ihr das?“ „Ja.“ Alle nickten. „Na gut.“ Dass sie als einzige Darstellerin im Verlauf der nächsten 60 Minuten immer wieder in verschiedene Rollen schlüpfte, machte für das Verständnis der Handlung keine Probleme. Dazu brauchte es neben der Krone lediglich einige wenige Kleidungsvarianten und als Kulisse eine bunte Decke, ein paar kleine Spielfiguren aus Plastik sowie einen grünen Schrankkoffer, der sich je nach Spielszene in ein Bett, ein Zimmer oder in das Schlachtpferd eines kriegssüchtigen Königs verwandeln konnte. Mit diesen äußeren Hilfen, vor allem aber mit Viola Streichers ausdrucksstarker Körpersprache und Mimik nahm das Märchen schließlich seinen „grausamen“ Verlauf. Denn entgegen des Ratschlages einer Waldfrau, hatte die Gattin des kriegssüchtigen Königs in der Hoffnung auf Zwillinge gleich beide für ihre Wunschschwangerschaft notwendigen Rosen gegessen und war stattdessen Mutter eines kleinen grünen Lindwurms geworden. Der wollte mit dem Eintritt in sein Erwachsenenalter zwar eine Prinzessin heiraten, verspeiste seine überwiegend aristokratischen, aber meist dummen Kandidatinnen stattdessen lieber als sie zu ehelichen. Ein echtes Dilemma, das nur durch eine gescheite Schäferin gelöst werden konnte. Die Entscheidung, welche der aufgeführten Stücke den goldenen Pinguin bekommt, fällt am Dienstag, 16. April, um 18 Uhr.