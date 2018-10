Moers: Rätsel um Frauenparkplätze an Mühlenstraße

Moers Warum liegen die Frauenparkplätze auf Moers’ größtem Innenstadtparkplatz nicht auf der günstigeren Platzseite? Dort kostet das Parken 2 Euro pro Tag statt 50 Cent je halbe Stunde. Zwischen „teuer“ und „günstig“ liegen nur ein paar Meter.

„Ich weiß nicht, ob ich säuerlich sein soll oder ‚nen Lachflash bekommen soll“, schreibt die Autofahrerin in einer Moerser Gruppe im sozialen Netzwerk Facebook. „Ich bin zwar keine Emanze, aber das zum Thema Gleichberechtigung der Frau: Ich habe auf dem Parkplatz Mühlenstraße geparkt und mich gefreut, dass es da auch Frauenparkplätze gibt. Obwohl ich mich dann doch gefragt habe, wo der Vorteil im Vergleich zu den anderen sein soll, weil – extra bewacht waren die nicht. Ich bin an den Zahlautomat gegangen und wollte die Gebühren entrichten und mir stand ein bisschen der Mund offen: 50 Cent für 30 Minuten (Preisstufe D). Circa zehn Meter weiter bezahlt man für den ganzen Tag 2 Euro.“ Und auch diese Plätze seien nicht bewacht. Kurzum: Der Parkgebührenzahlerin schwant Abzocke. Sie fragt: Warum liegen die Frauenparkplätze nicht auf der anderen, der günstigeren Parkplatzseite auf gleicher Höhe, zum Beispiel neben den Eltern-Kind-Parkplätzen?

Wie berichtet, arbeiten Politik und Verwaltung derzeit ohnehin an einem neuen Parkraumkonzept für die Innenstadt. Gutachter haben festgestellt, dass es im Moerser Zentrum grundsätzlich Parkplätze und Parkhäuser in ausreichender Zahl gibt. Selbst in Spitzenzeiten an Markttagen und Samstagen seien die insgesamt 3800 Stellplätze nur zu 80 beziehungsweise 77 Prozent ausgelastet, heißt es. Es gebe stets „Reserven“, allerdings seien bestimmte beliebte Parkplätze – dazu gehört auch der Parkplatz Mühlenstraße – oft voll ausgelastet oder sogar überlastet, während die Reserven in Randlagen oder in den grundsätzlich weniger beliebten Parkhäusern zur Verfügung stünden. Im Januar wurde das Gutachten erstmals vorgestellt. „Seither hat es viele Hinweise aus der Politik gegeben, die jetzt bearbeitet werden“, sagt Schröder. „Anfang nächsten Jahren werden wir das Thema final angehen.“