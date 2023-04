Römerstraße in Moers gesperrt Radfahrer wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein 87-jähriger Radfahrer aus Moers hat bei einem Verkehrsunfall am Samstag um 16.54 Uhr auf der Römerstraße in Höhe einer dortigen Tankstelle schwere Verletzungen erlitten. Ein 42-jähriger Autofahrer aus Kempen war mit seinem Wagen von der Drususstraße nach rechts auf die Römerstraße in Fahrtrichtung der Ruhrorter Straße abgebogen. Unmittelbar danach kam es zum Zusammenstoß mit dem 87-jährigen Radfahrer aus Moers, der von einem Tankstellengelände auf die Römerstraße fuhr und auf die gegenüberliegende Gotenstraße einfahren wollte. Der Radfahrer stürzte durch den Zusammenstoß und fiel auf die Fahrbahn. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen, so dass er mit einem angeforderten Rettungshubschrauber in eine Klinik in Duisburg gebracht werden musste. Einen Helm trug der Radfahrer laut Polizei nicht. An den Fahrzeugen sei geringer Sachschaden entstanden, heißt es. Die Unfallörtlichkeit wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt, der Verkehr durch die Polizei abgeleitet. Zeugen die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Moers unter Telefon 02841 1710 in Verbindung zu setzen. Die Polizei bittet insbesondere eine männliche Person in Sportbekleidung, die sich zum Unfallzeitpunkt auf dem Tankstellengelände aufhielt, sich zu melden, da sie höchstwahrscheinlich als Zeuge in Frage kommen könnte.