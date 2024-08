Polizei in Moers Radfahrer stürzt nach Ausweichmanöver

Die Polizei sucht Hinweise, um eine Unfallflucht aufzuklären. Am 4. August war ein 66-jähriger Mann aus Moers mit einem Fahrrad auf der Grenzstraße unterwegs, in Fahrtrichtung Essenberger Straße. In Höhe der Hausnummer 52 ist ihm ein schwarzer Audi entgegengekommen. Der Wagen ist auf die Fahrbahnseite des Radfahrers gekommen, sodass dieser ausweichen musste und stürzte. Der Audi fahr einfach weiter, ohne sich um den Mann zu kümmern. Ein Rettungswagen brachte den 66-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Wer den Rettungswagen gerufen hat, ist nicht bekannt.