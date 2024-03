Unfall in Moers Radfahrer verletzt – Autofahrer flüchtet

Am vergangenen Samstag, 2. März, ist es am frühen Abend auf der Rheinberger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Radfahrer leichte Verletzungen erlitt. Wie die Polizei mitteilt, war der 41 Jahre alte Moerser gegen 18.20 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Nordring in Richtung Rheinberger Straße unterwegs. Als er nach rechts auf die Rheinberger Straße abbog, touchierte ihn ein Auto am Hinterrad. Der 41-Jährige stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Das Auto fuhr weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der Radfahrer fuhr zunächst nach Hause, anschließend in ein Krankenhaus und informierte am Abend die Polizei. Nach Angaben des Verletzten handelte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen dunklen Pkw der Marke Citroen. Das Auto hatte Kennzeichen aus Wesel (WES) mit dem Buchstabenfragment -SW oder -SV (WES-SW oder WES-SV). Angaben zum Fahrzeugführenden können nicht gemacht werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02842 934-0.