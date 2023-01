Auseinandersetzung in Moers Radfahrer bedroht Autofahrer

Wie die Polizei mitteilt, war ein 36 Jahre alter Autofahrer aus Duisburgzu diesem Zeitpunkt auf der Hülsdonker Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Kreuzung wollte er bei Grün weiterfahren, musste jedoch halten, weil ein unbekannter Radfahrer bei Rot in den Kreuzungsbereich einfuhr. Der Radfahrer kam aus Richtung Repelener Straße. Daraufhin hupte der Duisburger, als der Radfahrer sich unmittelbar vor seinem Auto befand und sprach den Unbekannten an. Daraus folgten zunächst verbale Streitigkeiten.