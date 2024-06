Event in rund 60 Kommunen Raderlebnistag in Moers bekommt digitale Frischekur

Kaum ein anderes Event bringt jedes Jahr so viele Radler in der gesamten Region an nur einem Tag auf den Sattel wie der Raderlebnistag Niederrhein. Das bislang unter dem Namen „Niederrheinischer Radwandertag“ bekannte Event findet am Sonntag, 7. Juli, ab 10 Uhr erstmals unter dem neuen Titel in rund 60 teilnehmenden Kommunen statt – auch in Moers.