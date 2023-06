Projekt in Moers-Repelen Quartier-Service sorgt für saubere Straßen

Die Lastenfahrräder mit der Aufschrift „Quartier-Service“ sind manchem Repelener sicher schon aufgefallen. Vor allem, weil ihre Fahrer, Hans-Jürgen Neumann und Mucha Alijia, in neongrüner Kleidung seit einigen Wochen für Sauberkeit im öffentlichen Raum sorgen. Sie sammeln das auf, was andere an Orten wie Marktplatz und Lintforter Straße sichtbar entsorgen. Mit Kaffeebechern, Pizzakartons und anderem Verpackungsmüll mit Essensresten sowie Zigarettenkippen füllen sie etliche Müllsäcke.