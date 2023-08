Tradition in Moers Pumpennachbarschaft besteht seit 30 Jahren in Scherpenberg

Eine Nachbarschaftsgemeinschaft der besonderen Art wird 30 Jahre alt. Gemeint ist die „Pumpennachbarschaft an der Dietrichstraße in Moers-Scherpenberg. Die Idee zu deren Gründung hatten damals die drei Anwohner Walter Höffken, Ulrike Drüen und Karl-Adolf Mummenthey. Letzterer hatte kurz vorher auf dem Gelände des damaligen Viehhändlers Lichtenberg an der Homberger Straße 329 zufällig eine Pumpe gefunden, wie sie vor mehr als hundert Jahren noch in vielen Städten nicht nur zur Wasserversorgung der Bürger, sondern auch als beliebter Treffpunkt in Gebrauch gewesen war.