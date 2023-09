Pumpennachbarschaft Moers Pumpenkönigin Karin schwingt das Zepter

Die Anfrage bei Karin Tavenrath galt als Formsache, denn auch sie brannte darauf, in diesem festlichen Rahmen nochmals das Amt zu übernehmen. Besonders stolz aber ist sie darauf, sich mit der ersten handgefertigten, nunmehr historischen Königinnenschärpe wieder zu schmücken. Um den Hals trug sie weitere Insignien, so als Schmuckanhänger die nachgebildete Pumpe sowie einen Löffel am Bande. „Für Fisternöllecken“, erklärte Pumpenmeister Rütjes. Dabei handelt es sich um eine klaren Schnaps mit Würfelzucker und Rosinen. „Ich freue mich, in dieser Runde und in eurer Gemeinschaft älter werden zu dürfen“, erklärte die 81-Jährige nach ihrer Inthronisierung. Zu Ehren kam ebenfalls Pumpenmeister Heiner Rütjes. Immerhin übt er das Amt seit 25 Jahren aus. Claudia van Dyck, stellvertretende Bürgermeisterin, nannte die 50-jährige Pumpennachbarschaft einzigartig. Gefeiert wird mit Programmpunkten wie dem Pumpenballett und einer Kaffeetafel noch am Montag. Die Pumpennachbarschaft hat sich die gegenseitige Unterstützung und Hilfe zur Aufgabe gemacht. 50 Jahre, das sei eine fast unglaubliche Geschichte, so Rütjes.