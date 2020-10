Übergriff in Moers : Psychisch kranker Mann verletzt mehrere Polizisten

Moers Ein 44-jähriger Mann hat am Freitagabend damit gedroht, aus einem Fenster zu springen. Bei dem Einsatz wurden mehrere Polizisten leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Freitagabend gegen 18.25 Uhr an der Leuschnerstraße in Moers. Ein 44-jähriger Mann habe laut Polizei in seiner Wohnung im ersten Obergeschoss einen Wohnhauses randaliert und damit gedroht, aus dem Fenster zu springen.