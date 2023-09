Getöteter Schneider aus Moers Prozessstart im Mordfall Kazim Tatar – Angeklagter streitet Tat ab

Der jetzt angeklagte Neukirchen-Vluyner soll sein späteres Opfer – entsprechend eines gemeinsam mit der Ehefrau und Schwägerin des Opfers gefassten Tatplans – am Morgen des 12. September 2022 am Flughafen in Düsseldorf abgeholt und Tatar zu dessen Wohnung in Scherpenberg gefahren haben. Die scharfe Schusswaffe, die er sich bereits Anfang September 2022 eigens für die Tat beschafft haben soll, hatte der Neukirchen-Vluyner nach Auffassung der Anklagebehörde da bereits dabei.