Inder illegal nach Moers geholt : Prozess gegen mutmaßliche Schleuser vertagt

Eine Justitia-Fugur neben enem Stapel Gerichtakten (Themenbild). Foto: dpa/Volker Hartmann

Moers Noch bevor er richtig begonnen hatte, ist am Mittwoch ein Prozess gegen eine Schleuserbande in Moers geplatzt. Nicht einmal zur Verlesung der Anklage kam es. Grund: Zum einen waren nicht alle Angeklagten erschienen, zum anderen habe es so viele Prozessbeteiligte gegeben, dass es zu Problemen im Zusammenhang mit dem Corona-Schutz gekommen sei, sagte Gerichtssprecherin.

Vor der auswärtigen Strafkammer (große Jugendkammer) des Landgerichts Kleve angeklagt waren vier Inder im Alter zwischen 22 und 36 Jahren. Sie sollen zwischen Mai 2017 und August 2018 gewerbs- und bandenmäßig Landleute nach Deutschland eingeschleust haben. In Moers, Duisburg und an anderen Orten habe die Bande den eingeschleusten Personen falsche Papiere verschafft, mit denen sich diese in Deutschland anmelden und eine deutsche Aufenthaltskarte für Ehepartner von EU-Staatsangehörigen erlangen konnten. Dafür sollen die Angeklagten von den eingeschleusten Personen Beträge zwischen 3000 und 20.000 Euro erhalten haben.

Neuer Termin für den Beginn der Hauptverhandlung ist der 13. Januar 2021.

