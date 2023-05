„Luisa ist hier“ Projekt soll Frauen in Moerser Bädern vor Übergriffen und Gewalt schützen

Die Initiative nach Moers zu holen, geht auf das damalige Mädchennetzwerk Moers zurück. Die Gleichstellungsstelle der Stadt hat in Kooperation mit den Awo-Frauenberatungsstellen die Schirmherrschaft übernommen. Seit März 2023 wird die Kampagne in vielen Gastronomiebetrieben der Stadt bekanntgemacht und umgesetzt, unter anderem im Café Mondrian, Grafschafter Wirtshaus, Extrablatt, Café des Arts, Autentico und im La Maremma. „Wir haben überall positive Rückmeldungen erhalten. Die Betriebe sind froh, dass es dieses Angebot nun auch in Moers gibt – gerade im Hinblick auf die heutige Dating-Kultur, in der man sich über Apps verabredet, ohne sich vorher zu kennen“, sagt Itzel. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 02841 201-332.