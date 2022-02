Kultur in Moers : Theaterfestival „Penguin’s Days“ feiert 30. Geburtstag

Moers Unter dem Motto „Anstoßen!“ wird ein abwechslungsreiches Programm mit zehn bemerkenswerten Inszenierungen präsentiert, die aus dem gesamten Bundesgebiet nach Moers anreisen.

Der Flyer mit allen zehn Inszenierungen, Terminen und Spielorten liegt ab sofort an vielen Stellen in der Stadt aus. Die Stückauswahl bringt Themen wie Toleranz, Gleichberechtigung und Umweltschutz auf die Bühne und bietet ein breites Angebot für alle Altersgruppen – für Kinder ab zwei Jahren bis zu Jugendstücken ab 14 Jahren. Eingeleitet wird das Festival am 23. März mit der Eröffnungsfeier um 18 Uhr, die im Pulverhaus am Kastellplatz stattfinden wird. Unmittelbar danach wird die Inszenierung „DWDW – Die Sache mit dem Wasser“ als „Live-Infotainmentshow“ auf der Schlossbühne zu sehen. Am 25. März wird das Tanztheaterstück „Turbogigamanipoweristisch“ aufgeführt, in dem vier Superheldinnen ihre besonderen Fähigkeiten verlieren und sich prompt auf die Suche nach neuen Superkräften machen müssen. Das Programm der zweiten Woche startet mit der „Compagnie Nik“ aus München und dem Stück „1 vor dem Anderen“. Aus Frankfurt kommt das Theater Grüne Soße mit dem Stück „Sex, Drugs, Geschichte, Ethik und Rock’n‘Roll, das am 30. März in der Geschwister-Scholl-Gesamtschule gastiert. Am Freitag, 1. April folgt ein weiteres Highlight auf der Schlossbühne mit dem inklusiven Theaterstück „Ich bin Pinguin“ von der Gruppe „Leute wie die“ aus Berlin. Die taube Schauspielerin Pia Katharina Jendreizik und der hörende Puppenspieler Andreas Pfaffenberger erzählen ohne ein gesprochenes Wort eine Geschichte über Freundschaft für hörendes und nicht hörendes Publikum. Am 3. April wird es bunt rund um das Schloss. Zum 30. Jubiläum lockt ein großer Familientag mit vielen kreativen Attraktionen. Außerdem können die Besucher ihre kreativen Ideen in einem musikalisch-theatralen Workshop freien Lauf zu lassen. Um 15 Uhr wird das Stück „Der Mann, der eine Blume sein wollte“ im Schloss aufgeführt. Nach der Vorstellung findet ein Workshop mit den beiden Künstlern statt. Die Preisverleihung des „Goldenen Pinguins“ findet am Abend des 7. April um 18 Uhr im Schloss statt.