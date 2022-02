Webinar in Moers : Wie frau schlagfertig wird

Moers Broschüre mit Programm zum Internationalen Frauentag im Kreis Wesel.

Webinar Bereits am Montag, 7. März, findet das Webinar „Leicht gesagt!“ mit Nicole Staudinger statt. Sie gilt als erfolgreichste Trainerin Deutschlands in Sachen Schlagfertigkeit. Anmeldungen für die kostenlose Veranstaltung mit begrenzten Teilnahmekapazitäten sind ab Dienstag, 1. März, unter https://tevis.krzn.de/tevisweb080/select2?md=12 oder per E-Mail an gleichstellungsstelle@moers.de möglich. Dort gibt es auch weitere Infos zu dem Angebot.