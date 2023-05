Kult-Veranstaltung in Moers Programm für die „Rocknacht 2.0“ steht

Eine Moerser Kult-Veranstaltung ist zurück. Jetzt steht fest, welche Bands in diesem Jahr bei der „Rocknacht“ auf der Wiese hinter dem Enni-Sportpark in Rheinkamp für Stimmung sorgen.



Termin Am 19. August verwandelt sich die Wiese hinter dem Enni-Sportpark Rheinkamp wieder in „den“ Treffpunkt für alle Liebhaber rockiger Musik und satter Gitarrenklänge. Zu zahlreichen Rockklassikern darf an diesem Abend ab 17 Uhr unter freiem Himmel getanzt und gefeiert werden.



Programm Auch 2023 haben die Gastro- und Eventprofis Michael Zajuntz und Dirk Aberfeld wieder ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Mit dabei sind in diesem Jahr Lewinsky, Luke Vito und Fake. Die Musiker stehen für mitreißende Akustik- und bekannte Coversongs geballt mit jeder Menge Leidenschaft.



Sponsoren Wie in den vergangenen Jahren dürfen sich die Veranstalter auch 2023 wieder über die Unterstützung der Volksbank am Niederrhein freuen. Vorstandschef Guido Lohmann, der die Veranstaltung seit den ersten Stunden unterstützt, freut sich auf ein tolles Open-air-Konzerterlebnis. „Wir laden die Menschen der Region ein, bei guter Livemusik einen tollen Abend in Moers zu verbringen“, so Lohmann.



Biker Day Niederrhein Und weil Rockmusik und schwere Maschinen perfekt zusammenpassen, wird die Rocknacht in diesem Jahr erstmals vom „Biker Day Niederrhein“ flankiert. Das Motorradevent haben Zajuntz und Aberfeld in Zusammenarbeit mit Bastian Glacer vom „Kids Ride“ und Peter Clasani von „US Biker meets Niederrhein“ erschaffen. Der „Biker Day Niederrhein“ bietet ein Erlebnis für die ganze Familie und findet am 19. August ab 10 Uhr vor dem Enni Sportpark statt. Die Veranstaltung verbinde Bikertreffen, die Ausfahrt zu Gunsten von ‚Klartext für Kinder‘ sowie viele weitere Attraktionen, sagen Glacer und Clasani, die seit vielen Jahren fester Bestandteil der Moerser Bikerszene sind.



Gastronomie Abgerundet werden beide Veranstaltungen durch ein reichhaltiges Getränke- und Speisenangebot. Selbstverständlich gibt es kühles Köpi oder eine knackige Wurst vom Grill. Man sei sehr froh, mit der König Pilsener Brauerei und Autohaus Rheims wieder tolle Sponsoren mit dabei zu haben, so die Veranstalter.



Karten Der Vorverkauf für die „Rocknacht Moers 2.0“ ist bereits gestartet. In der Bürger- und Touristeninformation, Kirchstraße 27 a/b, sowie in der Hauptstelle der Volksbank an der Mühlenstraße sind die Tickets für 18 Euro zu haben. Alle Biker, die an der Ausfahrt teilnehmen, erhalten vor der Abfahrt bei Zahlung der 3 Euro ein Eventbändchen. Mit dem Bändchen reduziert sich der Eintritt für die Rocknacht auf 5 Euro.