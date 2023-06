Programm steht Was Besucher des Comedy Arts Festival in Moers erwartet

All das hat in diesem Jahr jedoch eine neue inhaltliche und organisatorische Struktur bekommen. So präsentiert der erste Festivaltag unter dem Namen „Fresh:Fryday – Die nächste Generation“ hauptsächlich junge, noch nicht so bekannte Newcomer und Newcomerinnen aus den Sparten Stand-up, Kabarett und visuelles Theater. „Wir möchten damit vor allem junge Leute ansprechen“, erklärte Festivalchef Carsten Weiss am Mittwoch. „Die Künstler sind in diesem Fall zwar noch weitgehend namenlos, aber dennoch hochkarätig“, versprach er.