Nach Bürgerumfrage in Moers Programm „50 Fahrradbügel pro Jahr“ ist gestartet

Die Mitarbeitenden der Verkehrsplanung gehen auf die Vorschläge der Umfrage ein. So folgen in diesem Jahr weitere Fahrradbügel in der Innenstadt und im Freizeitpark. Auch im Bereich der Geschäfte an der Oderstraße in Eick-West und am Friedhof in Kapellen werden zusätzliche aufgestellt. An einigen Standorten werden dazu Auto-Parkplätze umgewandelt, damit die Räder an gut erreichbaren Stellen abgestellt werden können.