Intendant des Moerser Schlosstheaters : Ulrich Greb erhält mit 30.000 Euro dortierten Kulturpreis

Moers Der Große Kulturpreis der Sparkassen-Kulturstiftung Rheinland würdigt das Gesamtwerk des Preisträgers und seine Bedeutung für das Rheinland. Welche bekannten Persönlichkeiten in der Vergangenheit bereits ausgezeichnet wurden.

Ulrich Greb, 1959 in Essen geboren, arbeitete nach Abschluss seines Studiums der Germanistik und Philosophie als Schauspiel- und Musiktheaterregisseur unter anderem in Bochum, Freiburg, Göttingen, Innsbruck, Ober-hausen, Oldenburg und Stuttgart. Bekannt wurde er durch seine Theaterprojekte in stillgelegten Industrieanlagen und an öffentlichen Orten. Seit der Spielzeit 2003/2004 ist er regieführender Intendant im Schlosstheater Moers. Neben zahlreich ausgezeichneten Regiearbeiten machte er sich bundesweit einen Namen mit Rechercheprojekten und partizipativen Arbeiten zu gesellschaftspolitisch aktuellen Themen, wie Armut, Demenz, Depression, Klimawandel und Migration.