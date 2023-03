Krankenhaus Bethanien in Moers Eine natürliche Geburt trotz Beckenendlage

Durch Empfehlung des niedergelassenen Gynäkologen sei die Familie ins Bethanien gekommen, zu ersten Besprechungen und letzten Endes kurz vor der Geburt am 3. Februar 2022. „Solch eine Geburt ist für uns immer noch etwas Besonderes aber nichts, was grundsätzlich abgelehnt werden sollte“, erklärt Chefarzt der Klinik für Gynökologie, Geburtshilfe und Senologie, Peter Tönnies, der die Geburt persönlich betreute. „Wenn Kinder im Mutterleib so liegen, wollen sie meist auch so zur Welt kommen.“ Nur ungern werde dann durch eine Drehung durch Ärzte eine Verlagerung herbeigeführt. In manchen speziellen Fällen sei dann ein Kaiserschnitt eben doch eine Alternative. „Man muss immer Kind und Mutter berücksichtigen. Für einige kommt eine natürliche Geburt bei Beckenendlage nicht in Frage – oft, wenn alles stimmt, aber doch“, erklärt Tönnies. Diese Option habe man Familie Franke angeboten.