Volksfest in Moers Polizei zieht „sehr positive“ Kirmesbilanz

„Aus diesen Einsätzen ragte jedoch ein tätlicher Angriff auf eine 23-jährige Polizeibeamtin heraus, die durch einen aus der Menge geworfenen Stein am Kopf verletzt wurde“, teilte die Polizei am Mittwoch mit. „Unsere Kollegin ist zum Glück weiterhin dienstfähig geblieben.“ Die Ermittlungen zum Täter dauern an.