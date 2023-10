Vermeintlicher Fall mit Zettel an der Heckscheibe Falsche Polizeiwarnung über Autodiebstahl kursiert

Moers · Via Whatsapp wird vor einer angeblichen Betrugsmasche gewarnt, bei der Diebe in Autos einbrechen und damit davonfahren. Was dahintersteckt und warum es gefährlich ist, diese Meldungen weiterzuleiten.

20.10.2023, 14:30 Uhr

Der falsche Kettenbrief zu der angeblichen Betrugsmasche wird über Whatsapp verbreitet. Foto: dpa/Zacharie Scheurer

(lst) „Seien Sie vorsichtig und wachsam, es kommt sicherlich auch bald zu uns.“ So beginnt eine angebliche Warnung der Polizei, die vor einer neuen Betrugsmasche zum Kfz-Diebstahl warnen soll. Dabei geht es um folgendes Szenario: Eine Person hat gerade im Supermarkt eingekauft und geht danach zu ihrem Auto, das sie auf dem Parkplatz geparkt hat, zurück. Als sie den Rückwärtsgang einlegt, um loszufahren, bemerkt sie ein Stück Papier in der Mitte ihrer Heckscheibe. Sie steigt aus, um das Papier zu entfernen, da dieses ihre Sicht behindert. Als sie gerade das Heck ihres Autos erreicht, rennt ein Autodieb wie aus dem Nichts zu ihrem Wagen, steigt ein, und fährt davon. Diese Warnung, die sich derzeit über den Messenger Whatsapp verbreitet, ist allerdings eine Falschnachricht, ein sogenannter „Hoax“. Der Polizei Wesel ist dieser Fall bisher noch nicht bekannt, sie warnt aber grundsätzlich davor, dass man vorsichtig sein sollte, wenn einen Betrüger aus dem Auto locken wollen. „Auch sollte man generell vorsichtig sein, wenn man aus dem Auto steigt“, und sei es, um nur kurz etwas am Heck des Wagens nachzuschauen, sagt Björn Haubrok, Pressesprecher der Polizei Kreis Wesel. „Was im Zusammenhang mit Auto-Diebstählen schon mal vorgekommen ist, ist, dass die Leute an einem vorbeifahren und auf die Hinterräder zeigen“, sagt Haubrok. Damit wollen die Diebe auf einen vermeintlichen Platten hinweisen, der aber gar nicht vorhanden ist. So sollen die Fahrerin oder der Fahrer ebenfalls aus seinem Wagen gelockt werden. Der Fall mit dem Zettel an der Heckscheibe ist nicht neu. Bereits 2016 machte die Polizei Unterfranken auf ihrer Facebook-Seite auf die falsche Warnmeldung aufmerksam. Sie wies auch darauf hin, wie man einen „Hoax“ erkennen kann: Dieser ist daran erkennbar, dass der Adressat aufgefordert wird, die Nachricht an möglichst viele Menschen weiterzuleiten. Zudem ist die Nachricht oft sehr dramatisch geschrieben. Solche Nachrichten sollten auf keinen Fall weitergeleitet werden.

