Vorfall in Moers Polizei schießt auf Mann an Tankstelle

Moers · Am Mittwochabend hat die Polizei an einer Tankstelle in Moers einen Mann mit Schüssen schwer verletzt. Nach Darstellung der Polizei soll das Opfer zuvor eine Kassiererin bedroht haben.

06.04.2023, 00:06 Uhr

Ein Polizeibeamter mit Dienstwaffe im Holster (Symbolbild) Foto: dpa/Paul Zinken

Die Kreispolizeibehörde Wesel und die Staatsanwaltschaft Kleve veröffentlichten nach der gewaltsamen Auseinandersetzung eine gemeinsame Mitteilung. Nach ihrer Darstellung soll ein Mann mit einem Messer auf Polizisten losgegangen sein. Zuvor habe eine Mitarbeiterin der Tankstelle den Notruf gewählt, nachdem der betroffene Mann sie mit einem Messer bedroht habe, so die Mitteilung. Ob es sich dabei um einen Überfall handelte, blieb unklar. Der Mann wurde durch die Polizeischüssen schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln.

(peng/dpa)