Tankstellenbetreiber nach Polizei-Schüssen in Moers „Den Mitarbeitern geht es gut – sie nehmen die Sache ziemlich cool“

Nachdem Polizeibeamte am Mittwochabend auf dem Gelände einer Tankstelle an der Uerdinger Straße in Moers einen Mann angeschossen und schwer verletzt haben, laufen die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft in Polizei. Nach Darstellung der Polizei soll das Opfer zuvor eine Kassiererin bedroht haben. Mehdi Zanjani kann das nicht bestätigen.