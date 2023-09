Polizeieinsatz in Moers Auseinandersetzung bei Kreisliga-Spiel

Zu einer Auseinandersetzung ist es am Sonntagnachmittag während eines Kreisliga-Fußballspiels auf der Anlage des SV Scherpenberg in Moers gekommen. Bei der Partie zwischen dem MSV Moers und TV Rumeln war es zu mehreren Fouls gekommen. Als Zuschauer auf das Spielfeld liefen, brach der Schiedsrichter das Spiel ab. Die Gastmannschaft aus Rumeln zog sich in die Kabinen zurück und rief die Polizei.