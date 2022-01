Politiker aus Moers : Yetim: Sich nicht mit Rechten gemein machen

Moers Aktuelle Berichte des Bundeskriminalamts und des NRW-Innenministeriums nimmt der Moerser Landtagsabgeordnete zum Anlass, die sogenannten Spaziergänger am Niederrhein zur Vorsicht aufzurufen. Der Verein „Demokratie und Toleranz leben“ hat sich dem Bürgerbündnisses „Solidarität der Vielen“ angeschlossen.

Die Zahl der politisch motivierten Straftaten sei 2021 um sechs Prozent auf 47.303 gestiegen, sagt der Moerser Landtagsabgeordnete Ibrahim Yetim. Obwohl der größte Teil durch rechtsextreme Straftaten belegt sei, sei der Anstieg nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden auch auf das aufgeheizte gesellschaftliche Klima in der Corona-Pandemie zurückzuführen.

Ohne Zweifel, heißt es, sorgten wiederholt nicht nachvollziehbare und teilweise sogar gegenläufige Entscheidungen der Politik im Umgang mit dem Virus für erhebliche Verunsicherung und zusätzliche Ängste in der Bevölkerung. Wer sich dazu kritisch positioniere und dies in einer friedlichen Demonstration zum Ausdruck bringen wolle, habe dazu in einem Rechtsstaat jede Legitimation. Allerdings werde seit geraumer Zeit das Recht auf friedliche und kritische Meinungsäußerung mehr und mehr von rechtsextremistischen Gruppierungen und Organisationen unterminiert.